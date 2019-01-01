  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

ايمن عودة يكشف ماذا طلب غانتس منه

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايمن عودة يكشف ماذا طلب غانتس منه


القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان تحالف ازرق ابيض برئاسة بيني جانتس توجه للقائمة المشتركة وطلب منهم دعمه بـ 10 اصوات وليس 13 وهو عدد مقاعد المشتركة في التوصية لتشكيل الحكومة، من اجل ان يكون معه 54 صوتا وهو اقل بمقعد عن نتنياهو من اجل ان توكل مهمة تشكيل الحكومة اولا الى نتنياهو .

وتوقع عودة فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة اسرائيلية وان الاقرب لذلك سيكون منافسه بني غانتس عندما ينقل التفويض له بذلك.

واضاف عودة  "نتنياهو عينه على ملفات الفساد التي تنتظره لذلك فانه قد لا يكمل مهلة 21 يوما لمحاولة تشكيل حكومة وقد علن فشله ويراهن على فشل غانتس ايضا عندها سيتم الذهاب الى انتخابات جديدة .كل ذلك من اجل ابعاد ملفات الفساد عنه".

غير ان عودة توقع وبشكل شبه مؤكد ان ينجح غانتس في تشكيل حكومة لان فرصه ستكون اكبر من نتنياهو الذي قد يخسر اصوات احزاب في تحالفه نظرا لفشله اكثر من مرة في تشكيل حكومة تلبي رغباتهم.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

هيلاري كلينتون تشن هجوما عنيفا على ترامب: إعصار بشري أرعن وفاسد

التنمية الاجتماعية برام الله تعلق على تصريحات العمادي

لأول مرة في إسرائيل.. امرأة تقود سرب حربي عملياتي بسلاح الجو الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 43 مواطنا وتصادر مركبات

العمادي

ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

13

بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

4

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

3

حماس تصدر توضيحا بشأن "المستشفى الميداني الأمريكي" بشمال قطاع غزة