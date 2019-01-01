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ترامب يقرر منع مسؤولين ايرانيين من دخول امريكا

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يقرر منع مسؤولين ايرانيين من دخول امريكا


واشنطن/وكالات/

 ذكر البيت الأبيض في إعلان أن الرئيس دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة مهاجرين أو غير مهاجرين.

وكرر الإعلان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض وحمل تاريخ يوم الأربعاء، اتهامات واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات الكترونية مدمرة.

وقال ترامب في الإعلان ”في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين“.(رويترز)

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