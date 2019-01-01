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الرئيس يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة


رام الله / سما /

 التقى الرئيس محمود عباس، في نيويورك، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع سيادته، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات عقابية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد سيادته، التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

حضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

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