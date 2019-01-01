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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 26 سبتمبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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