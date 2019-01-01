الرئيس يلتقي الأمين العام جامعة الدول العربية

نيويورك /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر اقامته في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الرئيس، أبو الغيط، على تطورات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، وآخرها إعلان بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأكد الرئيس أهمية تنسيق المواقف العربية لدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.