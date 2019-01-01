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عمان: الزعنون يطلع القائم بأعمال السفارة السورية على تطورات القضية الفلسطينية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: الزعنون يطلع القائم بأعمال السفارة السورية على تطورات القضية الفلسطينية


عمان /سما/

 أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السورية في الاردن شفيق ديوب، على آخر التطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها والمشاريع والخطط التي تحاول النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، بحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وعضوي المجلس الوطني عمران الخطيب وبلال القاسم.

وتناول الاجتماع، حسب بيان للمجلس، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة تنمية العلاقات البرلمانية بين المجلسين الفلسطيني والسوري بما يخدم مصالح الشعبين، مع تأكيد أهمية عودة مجلس الشعب السوري للاطلاع بدوره في المحافل البرلمانية العربية، والتي بدأت بمشاركته في أعمال الاتحاد البرلماني العربي في الاردن.

بدوره أكد ديوب عمق العلاقات السورية الفلسطينية، مثمنا مواقف سيادة الرئيس محمود عباس اتجاه سوريا، مطلعا الزعنون على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في المشهد السوري .

 كما أكد الجانبان ضرورة رفع مستوى التنسيق والتواصل بين البرلمانيين السوري والفلسطيني، وفتح الافاق التجارية والاقتصادية والمهنية بين البلدين .

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