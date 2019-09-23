الحية: نحذر سلطات الاحتلال من أي فعل يفعله لكسر إرادة أسرانا..ونعمل على تحريرهم

غزة / سما /

حذر خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاربعاء، سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أي فعل يفعله من أجل كسر إرادة أسرانا، وقال :" نحن له بالمرصاد، ونعمل ليلا ونهارا لتحريرهم.

جاءت تحذيرات الحية خلال حفل تأبين الشهيد القسامي أنس رجب والذي قال عنه إنه تخرج من عائلة مجاهدة خرّجت الأبطال .

وأضاف الحية موجهاً حديثه للأسرى في سجون الاحتلال :" اصمدوا، ونحن من خلفكم نقاتل من أجلكم، ونعمل على تحريركم، فلا نامت أعين الجبناء، والخزي والعار لقادة الاحتلال.

وتابع الحية :" لا مؤامرات الاحتلال، ولا ضعف وتواطؤ بعض أنظمة الأمة، ولا خوف شعوبها، ولا كل ما يجري في المنطقة يمكن أن يجعل أسرانا يستسلمون.

وشدد الحية على أن شعبنا عقد العزم والإرادة على السير على درب المجاهدين والمقاومين، ثابتين مرابطين حتى النصر والتحرير.

وعدد الحية مناقب الشهيد أنس وقال في كلمته :" ما وقفنا موقفا إلا وجدنا أنس فيه، إن كان تحت الأرض أو فوق الأرض، إما يحمل سلاحه أو يحمل الكاميرا.

وأشار الحية إلى أن الشهيد أنس كان في مقدمة الصفوف يوثق للتاريخ جرائم الاحتلال تارة، ويوثق صمود شعبنا تارة أخرى.

جدير بالذكر أن الشهيد أنس ارتقى إلى ربه ظهر يوم الاثنين الموافق 23/9/2019م غرقاً في بركة سباحة".