طولكرم: الاحتلال يعيد إغلاق البوابات الحديدية بعد فتحها لساعات

طولكرم / سما /

أعادت قوات الاحتلال إغلاق العديد من البوابات الحديدية المنصوبة على جدار الفصل شمال طولكرم، وذلك بعد أن فتحها جنود الاحتلال.

وقال مواطنون من ضاحية شويكة، إن قوات الاحتلال فتحت البوابات الحديدية شمال الضاحية، ظهر اليوم الاربعاء، ودخل عشرات الشبان إلى أراضي 48 إثر ذلك.

وأظهرت مقاطع فيديو تم توثيقها لدخول سيارات المواطنين عبر عدة بوابات إلى الداخل دون أن يتعرض لها أي أحد.

وأطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم، قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان قرب البوابة وذلك قبل إغلاقها.

وكانت بوابات أخرى في بلدة قفين ودير الغصون فُتحت خلال الايام الماضية بطريقة مماثلة.

ويثير فتح البوابات من قبل جيش الاحتلال بهذا الشكل تساؤلات بين المواطنين بشأن الغرض من ذلك خاصة مع عدم وجود أي تصريحات او ايضاحات رسمية اسرائيلية.