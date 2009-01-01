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أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حكومة الاحتلال، زعيم حزب الليكود، مساء اليوم الاربعاء، على تكليفه من الرئيس الاسرائيلي ريفلين بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو للرئيس الاسرائيلي، " اذا لم اتمكن من تشكيل حكومة فسأعيد التفويض اليك"

فيما هاجم زعيم حزب كاحول لافان بني غانتس، نتنياهو عقب تكليفه بتشكيل حكومة، " لن نجلس في حكومة سيرأسها شخص موجه له اتهامات خطيرة" وفق ما اورده موقع والا العبري.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما آخر.

ويأتي تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة عقب فشل المشاورات بينه وبين منافسه الرئيسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويشار إلى أن أحزاب اليمين التي يقودها "الليكود" حصلت على 55 مقعدا في الكنيست من أصل الـ 120، فيما حصل "أزرق أبيض" وحلفاؤه على 54 مقعدا.

يذكر أن نتنياهو يترأس الحكومة الإسرائيلية منذ مارس 2009.

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