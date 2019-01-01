ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

غزة / سما /

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر تنسق مع السلطة الفلسطينية في جميع المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مستنكرا ما نشرته وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عبر موقعها الرسمي، اليوم الاربعاء.

وأوضح السفير العمادي أن المكاتب التابعة للوزارة في قطاع غزة هي الأداة الوحيدة المتوفرة للقيام بعملية توزيع المساعدات النقدية، وفق الآلية المتبعة منذ بداية توزيع المنحة والتي استفادت منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة.

وأشار العمادي إلى أن جميع أسماء الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية يتم اختيارها حسب المعايير والشروط المحددة للأسر الأكثر فقراً.

واستهجن العمادي هذه التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مؤخراً، والذي أكد فيه أن الحكومة الفلسطينية على دراية بكل ما تقوم به دولة قطر في قطاع غزة، قائلا إن "دولة قطر تنسق معنا وتبلغنا بكل شيء تفعله".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله قد أصدرت عبر موقعها الرسمي ظهر اليوم بيانا قالت فيه إن أي حديث عن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة هو تكريس للانقسام ولا يمثل الوزارة الشرعية بل يمثل حركة حماس، وفق قولها.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "التعامل مع ما يسمى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة هو تعاون وتعامل مع حركة حماس".