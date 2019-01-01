فلسطين تشارك في المؤتمر الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الصحية العرب

تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الصحية والاجتماعية في الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة .

ومثل دولة فلسطين في المؤتمر قائد الإسعاف والطوارئ بالخدمات الطبية العسكرية التابع لوزارة الداخلية العقيد طبيب راسم ابو ربيع.

وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي وكمان للتضحيات الجسام لرجال الشرطة والأمن، حرصا على أداء رسالتهم النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان في ربوع أوطاننا.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين مواضيع عدة منها آلية لتبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية بالأجهزة الأمنية في الدول العربية، ودليل استرشادي عربي بأسماء واختصاصات مراكز علاج المصابين من رجال الشرطة والأمن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الرعاية الاجتماعية والصحية بالأجهزة الأمنية.

وكانت دولة فلسطين ممثلة بالعقيد حسن الجمل، شاركت أمس في اجتماعات المؤتمر العربي للشرطة السياحية العربية، الذي ناقش مواضيع عدة من بينها كيفية مكافحة الجريمة والإرهاب وعدم استغلال السياحة في ذلك، إضافة إلى تجارب الدول العربية في المجال وغيرها من المواضيع.