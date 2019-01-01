بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

كلف الرئيس الاسرائيلي روؤفين ريلفين، مساء اليوم الاربعاء، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن الرئيس الإسرائيلي ريلفين يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة نظرا لتعثر المفاوضات بين أزرق أبيض والليكود

فيما ارود موقع تلفزيون 124 الاسرائيلي أنه بعد اجتماع ثلاثي إضافي اليوم بين الرئيس الاسرائيلي ونتنياهو وغانتس ضمن المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أعلن مقر الرئيس الإسرائيلي أن ريفلين سيوكل مهمة تشكيل الحكومة القادمة على بنيامين نتنياهو.

و أكدت القناة 12 العبرية، أن المحادثات بين زعيم حزب كاحول لافان بني غانتس و رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو فشلت، مشيرة الى أن الرئيس سيكلف نتنياهو بعد قليل بتشكيل الحكومة.

ووفي وقت سابق اعلن مقر الرئيس الإسرائيلي رسميا، أنهم يجرون استعداداتهم لمراسم تكليف الرئيس الإسرائيلي للشخصية المرشحة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة الساعة الثامنة مساء. ووصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس الى مقر الرئيس الإسرائيلي للجلوس مع ريفلين وعقد جلسة إضافية في محاولة إقامة حكومة وحدة وطنية.

واعلن المتحدث باسم مقر الرئيس الإسرائيلي ان ريفلين سيوقع على خطاب التكليف وسيسلمه الى المرشح الليلة. وبعد التوقيع على الخطاب سيلقي كل من ريفيلن والشخصية التي سيتم تكليفها خطابا في القاعة الرئيسية لمقر الرئيس.

كما استقبل اليوم الرئيس الإسرائيلي ريؤفين ريفلين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر في مراسم رسمية وهو يحمل اليه النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين التي جرت يوم السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد الرئيس الإسرائيلي: "أنه على الرغم من الجدول الزمني القصير والضغط الذي تعرضت له لجنة الانتخابات المركزية من اتجاهات مختلفة، إلا انها تمكنت من تنظيم الانتخابات على أفضل وجه مع الحفاظ على نزاهتها بطريقة واقعية.

أما في حالات استثنائية حيث طرأ اشتباه بالتزوير - تدخلت اللجنة بمهنية لضمان القواعد والمعايير السليمة وأضاف الرئيس ريفلين: "لقد تم الحفاظ عليه بشكل صحيح ووفقًا للقانون"، معربًا عن تقديره لعمل اللجنة.

وجاء في اقوال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وهو نائب رئيس المحكمة العليا في اسرائيل، حنان ميلتسر: "إن ضرورة الوحدة التي تلوح في الأفق الآن قد انطلقت أولا في لجنة الانتخابية المركزية. فلجنة الانتخابات المركزية، وعلى الرغم من أنها تتألف من ممثلين عن جميع الأحزاب، فقد ترفعت في القضايا المهنية، وفقًا لاقتراحي، عن الاعتبارات الحزبية وتصرفت كرجل واحد سواء من الائتلاف او المعارضة، بهدف تحقيق انتخابات نزيهة ونظيفة.