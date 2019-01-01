جامعة فلسطين تطلق مؤتمرها العلمي الأول "التعليم التقني في عصر العولمة"

غزة / سما /

أطلقت كلية الدراسات المتوسطة بجامعة فلسطين فعاليات مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان " التعليم التقني في عصر العولمة"، بحضور شخصيات حكومية واكاديمية وإعلامية مختلفة.

ورحب رئيس المؤتمر وعميد كلية الدراسات المتوسطة بالجامعة أمجد الشنطي في الكلمة الافتتاحية بالحضور، مثمناً جهود المساهمين في التحضير للمؤتمر، مؤكداً أن جامعة فلسطين ومنذ تأسيسها تسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بغدٍ أفضل والرقي بالعملية التعليمية.

وأشاد الشنطي بحجم المشاركات التي وصلت عبر نظام إلكتروني على الشبكة العنكبوتية، والتي وصلت لمئة ورقة بحثية تم مراجعتها وتحكيمها من قبل مجموعة من المختصين، على إثرها تم قبول 46 ورقة بحثية من الداخل الفلسطيني وعدد من المشاركات من الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني والحصار المفروض منع وصول المشاركين بأنفسهم إلى المؤتمر.

بدوره، أكد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نادر أبو شرخ حرص واهتمام جامعة فلسطين بمواكبة التطور التكنولوجي وإدخاله في العملية التعليمية لصقل مهارات الطالب كي يكون قادراً على الالتحاق بسوق العمل من خلال ربط الشق النظري بالعملي.

وأضاف "يأتي ذلك ضمن سياسة واضحة للجامعة وتصور يعكس تطلعاتها المستقبلية"، مؤكداً اهتمام الجامعة بالأبحاث العلمية ودعمها مشيراً إلى أن الجامعة بصدد عقد مؤتمرين علميين أخرين هذا العام لكلية الإعلام والصيدلة، متمنياً لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق كافة أهدافه.