  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أول رائد فضاء عربي يحلق إلى محطة الفضاء الدولية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رائد فضاء عربي يحلق إلى محطة الفضاء الدولية


أبو ظبي /سما/

انطلق الإماراتي هزاع المنصوري اليوم الأربعاء إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.

وسيقضي المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويعود تاريخ بناء المحطة إلى العام 1998، حيث شيدت بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

الأخبار الرئيسية

4

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

طعن مستوطنة غرب رام الله واعتقال فتى فلسطيني

3

حماس تصدر توضيحا بشأن "المستشفى الميداني الأمريكي" بشمال قطاع غزة

666

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

مدير عمليات "الاونروا": غزة تغلي والهدوء الحالي مضلل والعجز المالي يهدد بعض البرامج