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تونس تؤجل النظر في الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تؤجل النظر في الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي


تونس /سما/

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المترشح للرئاسيات في الدور الثاني، نبيل القروي، إلى غاية يوم الاثنين القادم.

وجاء قرار تأجيل النظر في الإفراج عن القروي الذي يرأس حزب "قلب تونس" لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.

وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي تقدمت في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها.

وقرر القضاء التونسي توقيف القروي قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

يذكر أن تونس شهدت يوم 15 سبتمبر الحالي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل، قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل، نبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.

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