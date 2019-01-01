إصابات واعتقال 10 على الأقل عقب هدم 3 منازل في شفا عمرو

شفا عمرو /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص على الأقل، في مواجهات بمدينة شفا عمرو، داخل أراضي العام 48، اليوم الأربعاء، في أعقاب هدم ثلاثة منازل خلال الساعات الـ24 الماضية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأعلنت بلدية شفا عمرو الإضراب العام في كافة مرافق المدينة، غدا الخميس، بالإضافة لتنظيم مسيرة جماهيرية تنطلق من مبنى البلدية عند الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على عمليات الهدم.

وهدمت آليات إسرائيلية منزلي مصطفى نمارنة، وماجد نمارنة في حي "البصلية" بمدينة شفا عمرو، صباح اليوم، حسب موقع "عرب 48".

وحضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى شفا عمرو لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه عمليتا الهدم، ما أدى لوقوع مواجهات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص من شفا عمرو في أعقاب هدم المنزلين.

وتجددت المواجهات قرب بلدية شفا عمرو، حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم.

واستدعت الشرطة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية شفا عمرو السابق، مراد حداد، "للتحقيق" في أعقاب عملية الهدم، قبل أن تعتقله من أمام مبنى البلدية.