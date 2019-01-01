  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابات واعتقال 10 على الأقل عقب هدم 3 منازل في شفا عمرو

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقال 10 على الأقل عقب هدم 3 منازل في شفا عمرو


شفا عمرو /سما/

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص على الأقل، في مواجهات بمدينة شفا عمرو، داخل أراضي العام 48، اليوم الأربعاء، في أعقاب هدم ثلاثة منازل خلال الساعات الـ24 الماضية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأعلنت بلدية شفا عمرو الإضراب العام في كافة مرافق المدينة، غدا الخميس، بالإضافة لتنظيم مسيرة جماهيرية تنطلق من مبنى البلدية عند الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على عمليات الهدم.

وهدمت آليات إسرائيلية منزلي مصطفى نمارنة، وماجد نمارنة في حي "البصلية" بمدينة شفا عمرو، صباح اليوم، حسب موقع "عرب 48".

وحضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى شفا عمرو لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه عمليتا الهدم، ما أدى لوقوع مواجهات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص من شفا عمرو في أعقاب هدم المنزلين.

وتجددت المواجهات قرب بلدية شفا عمرو، حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم.

واستدعت الشرطة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية شفا عمرو السابق، مراد حداد، "للتحقيق" في أعقاب عملية الهدم، قبل أن تعتقله من أمام مبنى البلدية.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

الأخبار الرئيسية

4

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

طعن مستوطنة غرب رام الله واعتقال فتى فلسطيني

3

حماس تصدر توضيحا بشأن "المستشفى الميداني الأمريكي" بشمال قطاع غزة

666

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

مدير عمليات "الاونروا": غزة تغلي والهدوء الحالي مضلل والعجز المالي يهدد بعض البرامج