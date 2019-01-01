تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير خارجية عمان

نيويورك /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في نيويورك، وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء، نقل الوزير العماني تحيات السلطان قابوس بن سعيد، موكدا الموقف العماني الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، رحب الرئيس، بالوزير الضيف، وتحياته للسلطان قابوس بن سعيد، مثمنا المواقف العمانية الداعمة للقضية الفلسطينية وأهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين .

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاجراءات الإسرائيلية العقابية الهادفة لتقويض حل الدولتين.

وشدد الرئيس على أهمية تنسيق المواقف العربية لدعم الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.