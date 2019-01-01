معاريف: اجتماع ثلاثي بين ريلفين ونتنياهو وغانتس لاعلان رئيس الحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، عن اجتماع ثلاثي سيعقد بين الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف كاحول لافان بيني غانتس مساء اليوم.

ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، فإن الاجتماع بين "ريفلين، نتنياهو، غانتس" سيعقد في تمام الساعة 6 مساء في منزل الرئيس الإسرائيلي، وسيتبعه تسليم قرار بدء تشكيل الحكومة على المرشح الذي سيقرره ريفلين.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن الرئيس ريفلين سيخرج ببيان اليوم الساعة 20:00 للإعلان عن أن نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.