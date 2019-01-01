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"الثقافة" و"اليونسكو" تبحثان إطلاق عدد من المشاريع

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


البيرة /سما/

 بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف مع القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في فلسطين جنيد سوروش سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإطلاق مشروعي "إعادة صياغة السياسات الثقافية" و"مؤشرات الثقافة من أجل التنمية".

وشدد أبو سيف خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، والدور الذي تقوم به "اليونسكو" في حماية التنوع الثقافي والمشاريع والبرامج الثقافية التي تدعمها.

وأكد أبو سيف أن الوزارة تبذل جهوداً حقيقية للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، من خلال تأسيس بنية تحتية ثقافية، وتشريعية لهذا القطاع، رغم محدودية الإمكانيات المادية.

بدوره، أكد سوروش بلوغ فلسطين مراتب متقدمة جداً في تقييمات المشاريع الدولية والمحلية في مجال الثقافة والتراث.

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