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"الخارجية الاردنية" تتابع اعتقال مرعي وعبدالباقي لدى الاحتلال

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية الاردنية" تتابع اعتقال مرعي وعبدالباقي لدى الاحتلال


عمان /سما/

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة تواصل وبشكل يومي متابعة حادثتي الاعتقال بحق المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي، وتسعى للافراج عنهما .

وأشار القضاة إلى أن القنصل الاردني في تل ابيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها اليوم الاربعاء، للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل إسنادها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على اطلاق سراحها.

واوضح القضاة ان الوزارة مستمرة في مساعيها للافراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وانها تضع هذا الامر على رأس الوياتها .

كما اوضح ان السفارة في تل أبيب على تواصل دائم مع محامي المواطنين وتتابع ما يتخذ بحقهما من اجراءات، وان القنصل سيقوم بزيارة ثانية لعبدالرحمن فور اتمام الاجراءات الخاصة بذلك .

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