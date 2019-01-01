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الرئيس يعزي بوفاة المناضل فرحان أبو الهيجاء

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بوفاة المناضل فرحان أبو الهيجاء


رام الله / سما /

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة العامة لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، بوفاة المناضل الوطني والقومي فرحان عبد الله أبو الهيجاء.

وقال الرئيس في برقية التعزية: تلقينا ببالغ التأثر نبأ انتقال المناضل فرحان أبو الهيجاء، عضو المجلس القومي والأمين القطري للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث العربي والاشتراكي والأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة، إلى رحمة الله تعالى ورضوانه، بعد حياة كرسها للدفاع عن قضية شعبنا العادلة.

وأضاف، عرفناه رحمه الله أخا عزيزا، ووطنيا مخلصا، وقوميا أصيلا متمسكا بهويته الوطنية والقومية وبحقوق شعبنا المشروعة طوال مسيرته النضالية الزاخرة، وبرحيله فقدنا وفقدت فلسطين أحد رموزها النضالية وأبنائها الأوفياء.

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