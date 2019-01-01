وفد من مدينة ليل الفرنسية يطلع على معاناة اللاجئين في مخيم بلاطة

نابلس / سما /

زار وفد من مدينة ليل الفرنسية مخيم بلاطة في نابلس وتجول في حاراته واطلع على ظروف حياة ومعاناة سكانه اللاجئين.

وكان في استقبال الوفد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، احمد ذوقان، وعضوا اللجنة اسماعيل مرشود وعصام رياحي، حيث قدم

ذوقان شرحا مفصلا عن تأسيس المخيم وعدد السكان والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه السكان، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقتبالسكان بفعل الإجتياحات والاقتحامات المتكررة للمخيم.

وتطرق ذوقان إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الشعبية للخدمات بهدف التخفيف من معاناة سكان المخيم والتي تشمل العديد من النواحي وعلى رأسها البنية التحتية والتي كان أخرها تعبيد شوارع المنطقة الشرقية للمخيم، وصيانة المنازل وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وتنفيذ المشاريع التي تهدف للتخفيف من الضغط النفسي للأطفال والعائلات والتي تجسدت في انشاء حديقة الفينيق المتنفس الوحيد لأبناء المخيم، إضافة إلى مشروع القاعات الداخلية للحديقة وقاعة الأفراح الكبيرة.

من ناحيته، تحدث مرشود عن معاناة عائلات الشهداء والأسرى، واستعرض تجربته الشخصية في هذا المجال خاصوة وانه اسير محرر وشقيق الشهيد خليل مرشود الذي أغتالته قوات الإحتلال، وشقيق الاسيرين أحمد المحكوم بالسجن المؤبد، وعز الموقوف لحين إصدار حكم بحقه.

هذا وقام الوفد الضيف بجولة ميدانية في حارات المخيم للتعرف عن قرب على طبيعة الحياة الصعبة التي يعيشها اللاجئون، ومن ثم زاروا حديقة الفينيق التابعة للجنة الشعبية والتي تعد المتنفس الوحيد لأطفال وعائلات المخيم.