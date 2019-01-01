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إدانة ضابط كبير في جيش الاحتلال بالاغتصاب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة ضابط كبير في جيش الاحتلال بالاغتصاب


القدس المحتلة / سما /

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، الاربعاء، ضابطا كبيرا في الجيش، بتهمة اغتصاب ضابطة عملت تحت قيادته.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن الضابط مارس أفعالا مشينة مع الضابطة لمدة عام ونصف مستغلا منصبه، كما أقدم على اغتصابها داخل السيارة العسكرية خلافا لرغبتها.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للضابط الكبير، أن المُعتدى عليها، وهي برتبة ملازم، حاولت منعه من الاعمال التي كان يمارسها بحقها لكنها فشلت بعد أن استخدم القوة ضدها.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الضابط الذي كان معتقلا منذ حوالي عام تمت إدانته بالتهم المنسوبة إليه من قبل المحكمة العسكرية في الجنوب قبل عدة أيام.

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