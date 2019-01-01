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طعن مستوطنة غرب رام الله واعتقال فتى فلسطيني

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن مستوطنة غرب رام الله واعتقال فتى فلسطيني


رام الله /سما/


أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن اعتقال فتى فلسطيني يبلغ 14 عاما، بعد أن طعن مستوطنة بالقرب من مستوطنة موديعين غرب رام الله.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن عناصر من قوات ما يسمى حرس الحدود كانوا في طريقهم لتدريب، عندما تنبهوا للحادث وأطلقوا النار في الهواء، وتمكنوا من اعتقال الفتى وهو يخضع للتحقيق لمعرفة دوافع الحادث.
ووصلت إلى المكان طواقم إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء، قدمت الإسعاف الأولي للمستوطنة البالغة من العمر 22 عاما والتي أصيب بجروح ما بين طفيفة إلى متوسطة بعد تعرضها للطعن في العنق.
 

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