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تصفية 11 عنصرا من داعش في غارة أميركية جنوب ليبيا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصفية 11 عنصرا من داعش في غارة أميركية جنوب ليبيا


سما / وكالات/

قالت القوات الأمريكية ، إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع.

ونُفذ الهجوم أمس، الثلاثاء، في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر/ أيلول، قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل 8 أشخاص يُشتبه بأنهم على صلة بداعش. 

وقال مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر، "نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية "إرهابيي" داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي”.

وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم داعش جنوبا في الصحراء الليبية بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس والاحتماء بها.

وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر هجوماً لانتزاع السيطرة على العاصمة في أبريل/ نيسان، ما عرقل خططاً تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

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