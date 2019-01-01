  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رابط فحص 100 دولار لشهر سبتمبر 2019 ... والصرف للكشف الثاني

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص 100 دولار لشهر سبتمبر 2019 ... والصرف للكشف الثاني


غزة / سما /

تبدأ مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، صرف المنحة المالية الـ 100 دولار القطرية ، صباح غدٍ الخميس، لجميع المستفيدين من الأسر الفقيرة والعمال.

وأكدت اللجنة القطرية أن الصرف سيكون لـ 50 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة، ظهر إسمها ضمن الكشف الثاني إن لم يجد أي جديد، على أن يتم الاعلان عن رابط المستفيدين عصر اليوم.

وأوضحت اللجنة أن أيام الصرف تبدأ من غدٍ الخميس والاحد والاثنين بنفس الألية المتبعة من خلال الأحرف الأبجدية، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد، على أن يكون يوم الثلاثاء الصرف لأصحاب الوكالات (مسافرين  ومساجين إلخ...) .

وبينت اللجنة أن البدء بتوزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار، خلال ساعات الداوم في مكاتب البريد من الساعة 8:00  صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

روابط فحص 100 دولار المنحة القطرية :-

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال الموقع الإلكتروني عبر ( الرابط التالي ) .

كما وتقوم وزارة الاتصال بنشر رابط للاستعلام عن الـ 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

ملاحظة / حتى اللحظة لم يتم تحديث الرابط وارفاق الكشوفات الجديدة ، على أن يتم تحديثها عصر اليوم .

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

مجلس النواب الامريكي يشرع بإجراءات رسمية لعزل ترامب

الأخبار الرئيسية

666

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

مدير عمليات "الاونروا": غزة تغلي والهدوء الحالي مضلل والعجز المالي يهدد بعض البرامج

ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!