رابط فحص 100 دولار لشهر سبتمبر 2019 ... والصرف للكشف الثاني

غزة / سما /

تبدأ مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، صرف المنحة المالية الـ 100 دولار القطرية ، صباح غدٍ الخميس، لجميع المستفيدين من الأسر الفقيرة والعمال.

وأكدت اللجنة القطرية أن الصرف سيكون لـ 50 ألف أسرة بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة، ظهر إسمها ضمن الكشف الثاني إن لم يجد أي جديد، على أن يتم الاعلان عن رابط المستفيدين عصر اليوم.

وأوضحت اللجنة أن أيام الصرف تبدأ من غدٍ الخميس والاحد والاثنين بنفس الألية المتبعة من خلال الأحرف الأبجدية، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد، على أن يكون يوم الثلاثاء الصرف لأصحاب الوكالات (مسافرين ومساجين إلخ...) .

وبينت اللجنة أن البدء بتوزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار، خلال ساعات الداوم في مكاتب البريد من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

روابط فحص 100 دولار المنحة القطرية :-

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال الموقع الإلكتروني عبر ( الرابط التالي ) .

كما وتقوم وزارة الاتصال بنشر رابط للاستعلام عن الـ 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

ملاحظة / حتى اللحظة لم يتم تحديث الرابط وارفاق الكشوفات الجديدة ، على أن يتم تحديثها عصر اليوم .