نابلس: القبض على مطلوبين صادر بحقهم أوامر حبس بأكثر من مليون شيكل

نابلس / سما /

ألقت الشرطة الليلة الماضية، القبض على 8 أشخاص، صادر بحقهم أوامر حبس زادت قيمتها عن المليون شيكل في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة القضائية وبإسناد من الدوريات المشتركة، ألقت القبض على 8 مطلوبين صادرٌ بحقهم 62 أمر حبس لعدم دفع الدين، بلغت قيمتها مليوناً و1500 شيكل.

وأضافت أن المطلوبين الثمانية بعضهم فارٌ من وجه العدالة منذ أكثر من أربع سنوات، وصادر بحق بعضهم مذكرات إحضار من النيابة العامة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ومذكرات محكومية بالحبس مدتها عام.

يذكر أن الشرطة القضائية نفذت 101 مذكرة قضائية، من ضمنها 68 أمر حبس، وأكدت أن الشرطة قامت بإيداع المطلوبين لمركز الإصلاح والتأهيل في نابلس استكمالاً للإجراءات القانونية والإدارية أصولاً.