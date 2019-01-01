الاحتلال يتهم وزير شؤون القدس بممارسة نشاطات محظورة

القدس المحتلة / سما /

اتهمت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بممارسة نشاطات داخل المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن سلطات الاحتلال تتهم الهدمي بممارسة تلك النشاطات باسم السلطات الفلسطينية في "الأراضي الإسرائيلية" وهو ما يخالف القوانين المعمول بها.

فيما نقلت قناة ريشت كان عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهدمي خرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقيام "بنشاطات محظورة".

وأشارت إلى أنه يتوقع الإفراج عنه بعد التحقيق معه.