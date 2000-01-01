فصائل المقاومة: انتفاضة الأقصى شكلت نقطة فارقة بتاريخ قضيتنا

غزة / سما /

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000، شكلت نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأشارت الفصائل في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة عشر للانتفاضة، أنها تتابع ما يجري مع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدةً "أن أيديها ما زالت على الزناد، وأنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم".

ودعت الفلسطينيين في الضفة والداخل لتصعيد المواجهة والانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال على كافة خطوط التماس، كما دعت أهالي غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، إحياءً لذكرى الانتفاضة ودعما للأسرى.

وأكدت ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل لوضع استراتيجية وطنية شاملة تدعم خيار الشعب في مقاومة الاحتلال، داعيةً إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة حسب اتفاق القاهرة ٢٠١١.