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اتفاق بين اتحاد المقاولين و"أونروا" على رفع المقاطعة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين اتحاد المقاولين و"أونروا" على رفع المقاطعة


غزة / سما/

اتفق اتحاد المقاولين بغزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على وقف مقاطعة عطاءات الوكالة مقابل السماح للشركات (بالإئتلاف) للمشاركة في عطاءات الأونروا. 

وشدد رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل على ضرورة اتاحة الفرصة لكل شركات المقاولات للمشاركة في عطاءات وكالة الغوث بما يضمن انجاز المشاريع على الوجه المطلوب. 

وأضاف كحيل أن رفع المقاطعة يستمر لمدة 3 أشهر من الآن حتى نهاية العام الجاري وبعد ذلك يخضع الاجراء للتقييم من قبل الاتحاد والهيئة العامة للمقاولين.

ويسمح الاتفاق (بائتلاف) شركتي مقاولات أو أكثر للمشاركة في عطاءات مشاريع الأونروا بما يسمح باستفادة كافة المقاولين من العطاءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأكد اتحاد المقاولين أن اجراءاته النقابية ليست عدمية، بل تسعى للتوازن بين حقوق شركات المقاولات ومصالح الأطراف مع تغليب المصلحة العامة للجميع وضمان استمرار المشاريع والتنمية بما لا يضر بمصالح أي طرف. 

وجرت المباحثات بين الطرفين في مقر اتحاد المقاولين بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ووفد من الوكالة شارك فيه رئيس دائرة المشتريات والمشاريع جون لوبر والمهندس رفيق عابد، مدير وحدة الهندسة في (أونروا).

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