الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

غزة / سما/

نفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الأربعاء، ما ورد في أحد الفضائيات المصرية عن علاقة أحد أعضائها بتظاهرات مصر.

وقال بيان للجهاد: "طالعنا تلفزيون mbc مصر اليوم بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلا قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري.. وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة".

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي "أن أشرف أسعد طافش هو عضو في الحركة، وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، وكان يريد أن يسافر إلى بلد آخر بهدف الدراسة.. وقد تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة mbc مصر!!! ليقول بأنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة!". وأعلنت الجهاد "أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر. لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة". وأضاف بيان الجهاد: "نؤكد أننا لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت. هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الاسرائيلي". وطالبت الجهاد المسؤولين المصريين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل.