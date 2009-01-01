وزير التربية: جهود حثيثة لتوسيع استثمار تكنولوجيا المعلومات في التعليم

رام الله / سما /

أكد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني أن جهود "التربية" حثيثة ومتواصلة؛ لتوسيع استثمار تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول؛ للاستفادة من الخبرات والأفكار التي تسهم في خدمة المنطلقات التربوية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع سفيرة استونيا لدى دولة فلسطين آن هاني، إذ تم التباحث في عديد القضايا والمحاور التي تضمن توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين وتسريعها؛ بما ينسجم مع التطورات الراهنة في العصر المعرفي الحالي.

وشدد عورتاني على ضرورة بلورة تعاون حقيقي مع استونيا في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية وديمومة تبادل الرؤى المشتركة، والتعرف على فلسفة استونيا من خلال إيفاد خبراء وتنظيم زيارات علمية؛ من شأنها تحقيق الغايات المنشودة، مشيداً في الوقت ذاته بالشراكة الناجزة بين البلدين في المجال التربوي والتعاون البناء لا سيما فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

بدورها، أكدت هاني اهتمام بلادها بتعميق أواصر التعاون مع فلسطين في المجال التعليمي وفتح الآفاق التي تسهم في خدمة المنظومة التربوية، لافتةً إلى الحرص الذي توليه استونيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تطوير نموذج الحكومة الإلكترونية الذي يعد واحداً من النماذج الرائدة عالمياً.