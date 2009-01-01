  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال حي بطن الهوا في رام الله

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال حي بطن الهوا في رام الله


رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بحي بطن الهوا في مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال نشرت قناصة على بناية "الجمال"، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددا من الشقق السكنية في الحي ذاته.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، معززة بقوات خاصة "مستعربين"، اقتحمت بيرزيت، صباحا وداهمت سكنات الطلبة واعتقلت ثلاثة منهم.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

مجلس النواب الامريكي يشرع بإجراءات رسمية لعزل ترامب

الأوقاف بغزة: نعاني نقصا بالموظفين وحوالي 1700 عامل يعملون براتب صفر!

الأخبار الرئيسية

ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

i

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية