إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال حي بطن الهوا في رام الله

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بحي بطن الهوا في مدينة رام الله.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال نشرت قناصة على بناية "الجمال"، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددا من الشقق السكنية في الحي ذاته.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، معززة بقوات خاصة "مستعربين"، اقتحمت بيرزيت، صباحا وداهمت سكنات الطلبة واعتقلت ثلاثة منهم.