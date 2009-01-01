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اّخر تطورات إصابة نجم برشلونة الأول "ميسي"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اّخر تطورات إصابة نجم برشلونة الأول "ميسي"


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم برشلونة، أمام فياريال في الجولة السادسة من "الليغا"، عن الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن الإصابة الجديدة في الساق اليسرى، وليس لها أي علاقة بإصابته السابقة في الساق اليمنى، والتي تسببت في غيابه عن برشلونة لأكثر من شهر.

وسيخضع ميسي لفحص جديد خلال الساعات المقبلة، لكنه يواجه خطر الغياب أمام خيتافي، في الجولة السابعة من "الليغا".

يشار إلى أن "ميسي أكمل الشوط الأول، من اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة (2-1)، إلا أن المدرب إيرنيستو فالفيردي لم يرد المخاطرة به في الشوط الثاني، بعدما دفع بعثمان ديمبلي بدلا منه.

#ليونيل ميسي

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