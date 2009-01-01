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ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

 أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الرئيس رؤوفين ريفلين يفكر في تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء بتشكيل الحكومة القادمة.

وذكرت الصحيفة أن ريفلين يدرس تكليف نتنياهو اليوم، بغض النظر عن تطورات المفاوضات الجارية بين حزبي "ليكود" و"أزرق أبيض".

وأضافت أن ريفلين سيلتقي نتنياهو ومنافسه الأبرز بيني غانتس، المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، في وقت لاحق اليوم في إطار جهوده للدفع بتشكيل حكومة وحدة من الحزبين الكبيرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريفلين ربما يقصد بهذه الخطوة الضغط لتسريع المفاوضات.

كانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أنه من المتوقع عقد لقاء آخر اليوم بين نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" وغانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، وذلك في مقر رؤساء إسرائيل وبرعاية ريفلين.

وكان نتنياهو وغانتس قد عقدا لقاء ليلة الاثنين/الثلاثاء، وواصل طاقماهما المشاورات أمس.

وتصدر حزب غانتس نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو "ليكود" في المرتبة الثانية، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.

ونجح نتنياهو في جمع تأييد 55 نائبًا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبًا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

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