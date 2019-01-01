شابة تذرف قطعا من الكريستال عوضا عن الدموع وتحير الأطباء

وكالات / سما /

أفادت تقارير أن امرأة أرمنية تذرف عيونها عند البكاء ما يشبه البلورات بدلا من الدموع المائية، ما ترك العلماء في حيرة بسبب هذه الحالة الغريبة.

وبدأت ساتنيك كرازيان، البالغة من العمر 22 عاما، من منطقة شيراك، المعاناة من أعراض هذه الحالة منذ شهرين، حينما ظنت في البداية أن بعض الغبار أصابها في عينيها، عندما كانت في زيارة لطبيب الأسنان، إلا أن أفراد عائلتها شككوا في ذلك، وعزوا الأعراض للإصابة عينها بحطام صغير من الزجاج.

وقالت الشابة الأرمنية إنها تنتج ما يصل إلى 50 قطعة بلورية من عينيها كل يوم، وبحسب ما أوردته التقارير، فإن العديد من أطباء العيون لم يتمكنوا من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها، تاركين ساتنيك تعاني باستمرار من تلك الأعراض.

وقالت ساتنيك لصحيفة "سبوتنيك أرمينيا": "لقد تحولت أيامي إلى جحيم، مشيرة إلى أن بعض الأطباء رفضوا تصديقها، بينما وصف لها البعض الآخر قطرات العين أو المضادات الحيوية التي فشلت في التخفيف من حدة المشكلة.

وتم التواصل مع وزارة الصحة في أرمينيا بشأن هذه الحالة العجيبة لـ"دموع الكريستال"، حيث كشفت التقارير أن كبير أطباء العيون في الوزارة قابل الشابة مرتين، وأرسلت البلورات لتحليلها في محاولة لتشخيص ما أصابها.