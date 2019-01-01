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"إنستغرام" يفرض قيودا على الاشتراك ببعض صفحاته

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" يفرض قيودا على الاشتراك ببعض صفحاته


وكالات / سما /

أعلن القائمون على منصات "إنستغرام" عن فرض قيود على الاشتراك ببعض صفحات الأنظمة الغذائية وجراحات التجميل الموجودة على تلك المنصات.

وأوضح المختصون في "إنستغرام" أن سياسة موقعهم المخصص للتواصل الاجتماعي تغّيرت قليلا، وبدأ الموقع بفرض قيود عمرية للاشتراك ببعض الصفحات الموجودة على منصاته والتي تروّج لأنظمة غذائية معينة أو صالونات التجميل أو الجراحات التجميلية.

وقال بيان صادر عن "إنستغرام" إنه وبموجب القواعد الجديدة ستختفي المشاركات التي تشجع على استخدام بعض منتجات تخفيف الوزن أو الإجراءات التجميلية، والتي تحفز المستخدمين على الشراء أو تتضمن السعر، عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وقالت مديرة السياسة العامة في "إنستغرام"، إيما كولينز: "نريد لإنستغرام أن يكون مكانا إيجابيا لكل من يستخدمه.. منصتنا حصلت على توجيهات من خبراء وأخصائيين حول الموضوع المذكور، وإزالة بعض المنشورات سيكون له أثر إيجابي على مجتمع منصتنا التي تضم نحو مليار مستخدم".

وكانت "فيسبوك" المالكة لـ "إنستغرام" قد بدأت منذ مدة بحملة واسعة لتغيير سياستها المتعلقة بالمنشورات ومحتوى منصات الوسائل التي تملكها، وسعت لإزالة الكثير من المنشورات المزيفة أو التي تؤثر على سلامة المستخدم، من تلك المنصات.

#إنستغرام

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