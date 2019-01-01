نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء (17) مواطناً من الضفة بينهم وزير شؤون القدس، وسيدة، وخمسة أطفال.

وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كما واستدعت محافظ القدس عدنان غيث. كذلك جرى اعتقال لثلاثة شبان وهم: خضر العجلوني، ويعقوب الدباغ، وهشام البشيتي.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من محافظة الخليل بينهم طفلان وسيدة وهم: محمود يوسف ماضي (15 عاماً) وهو شقيق الشهيد عمر ماضي، وقتيبة عماد الراعي (13 عاماً)، وطارق محمود طميزي، علاوة على السيدة فيروز رسمي أبو رعية (41 عاماً) وهي أم وتعمل مُدرسة، كما جرى اعتقال لنظام سامي مطير من سكان بلدة دورا، حيث جرى اعتقاله صباح اليوم بعد مداهمة مكان سكنه في بيرزيت.

ومن نابلس اعتقل الاحتلال عبد الرحمن دويكات، وخالد جمال الحلبي، وحمدي علام خشانة، ومن جنين أسامة جهاد ابو صويص (18 عاماً)، حيث جرى اعتقاله من محكمة "سالم" العسكرية.

يُضاف إلى المعتقلين الطفل سيف نادر خميس (14 عاماً) وهو من بيت لحم، والطفلين جبريل أحمد جبريل (16 عاماً)، وعبد الرحمن إياد (16 عاماً) وكلاهما من محافظة قلقيلية، والمواطن مجدي عبد القادر عويدات من أريحا.