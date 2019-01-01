منتخبنا للشباب يقيم معسكرا بالبحرين استعدادا لتصفيات آسيا

رام الله / سما /

غادر المنتخب الوطني للشباب الى البحرين لإقامة معسكر تدريبي، يتضمن اجراء لقاءين وديين مع المنتخب البحريني، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 .

وستقام التصفيات في العراق في الفترة من 2-10 تشرين أول/ نوفمبر المقبل، وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم: العراق، وعمان، والكويت، وباكستان .

ويشارك في التصفيات 46 منتخباً، وتم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 منتخباً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 منتخباً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.