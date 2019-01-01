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الاحتلال ينقل أربعة أسرى مضربين ضد أجهزة التشويش إلى عزل سجن "سلمون"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد أجهزة التشويش من سجن "ريمون" الى عزل سجن "سلمون" الجنائي، واحتجزتهم في ظروف قاسية وصعبة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسرى الذي تم نقلهم، هم: محمد رياض أبو تايه، وساجد أبو غلوس، ونسيم حمادة، واسماعيل حجازي من القدس، والأسير حمزة متروك من مدينة طولكرم.

يذكر أن نحو 100 أسير يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 15 يوما، احتجاجا على مواصلة ادارة السجون تثبيت أجهزة التشويش في السجون ورفع درجات ترددها الى مستويات عالية وقاتلة.

#الاحتلال

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