الشاطئ وشباب خانيونس يختتمان الجولة الرابعة للدوري الممتاز

غزة / سما /

تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع خدمات الشاطئ مع شباب خانيونس على ملعب الشهيد محمد الدرة في المنطقة الوسطى، تنفيذاً لعقوبة اتحاد الكرة المفروضة على "البحرية".

ويبحث الفريقان عن فوز هما في حاجة ماسة له، فالشاطئ يأمل التقدم من وسط اللائحة إلى مركز الوصافة، و"النشامى" يتطلع إلى مرافقة بيت حانون في صدارة الترتيب.

ويملك الشاطئ حالياً 5 نقاط في المركز السادس، بعد فوزه في مباراة واحدة وتعادله في مباراتين دون أن يتعرض لأي هزيمة، ويدرك أن فوزه اليوم سيمنحه دفعة كبيرة في البطولة وسيضمن به انهاء الجولة وصيفاً.

واستهل "البحرية" مشواره في البطولة بالتعادل مع حامل اللقب خدمات رفح بدون أهداف، ثم فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية، وعاد في الجولة الثالثة ليتعادل مجدداً وهذه المرة مع شباب رفح بهدف لمثله.

في المقابل، يملك شباب خانيونس 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في واحدة مدشناً بداية قوية له في البطولة، وفي حال فوزه اليوم سيطير إلى الصدارة بالتساوي مع بيت حانون صاحب الـ10 نقاط.

وبدأ "النشامى" الدوري بالتعادل مع جاره الاتحاد بدون أهداف ثم فاز على غزة الرياضي بهدفين دون رد، وعلى الهلال بثلاثة أهداف نظيفة، ليؤكد مدى القوة التي يتمتع بها الفريق.

يذكر أن التعادل حسم مواجهتي الفريقين في الدوري الممتاز الماضي وبنفس النتيجة وهي 1-1، بينما فاز الشاطئ على شباب خانيونس بهدف نظيف في دور الثمانية لبطولة الكأس.