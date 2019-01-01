علوان يعود لتدريب نماء

غزة / سما /

عيّن نادي نماء, علاء علوان مديرا فنيا للفريق خلفا لنعيم سلامة, الذي أقيل من منصبه بعد تعادل الفريق مع الزيتون (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى.

وأكد نادي نماء, أن علوان سيباشر تدريباته مع الفريق الأربعاء, استعدادا لمواجهة خدمات النصيرات في الجولة الخامسة من المسابقة.

وسبق للمدرب الجديد لنماء, الإشراف فنيا على الفريق خلال منافسات دوري الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم الماضي, إذ قاده لتحقيق إنجاز نوعي بالوصول للدرجة الأولى.

يشار إلى أن نماء يحتل المركز الثامن في دوري الأولى برصيد 4 نقاط, بالتساوي مع بيت حانون الأهلي.