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تصريح غريب من نيمار حول حياته الكروية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح غريب من نيمار حول حياته الكروية


وكالات / سما /

أكد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يمر بأسوأ لحظة في حياته المهنية.

وقال نيمار في تصريحات عبر صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا في أسوأ لحظات حياتي المهنية، لقد عانيت من إصابتين خطيرتين في العامين الماضيين، الأن أعمل حتى لا تعود الأوقات السيئة".

وأضاف: "لقد ارتكبت العديد من الأخطاء وأدرك أن عودة الثقة لن تكون سهلة، أقول فقط إن الأخطاء تسمح لك بالنمو والتعلم".

وتابع نجم باريس سان جيرمان: "عندما يكون اللاعب على ما يرام ويشعر بالثقة، فإنه يقوم بأشياء مختلفة وهو أمر مهم".

وكان نيمار قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم واستمر اللاعب في نهاية المطاف مع باريس سان جيرمان.

#نيمار #باريس سان جيرمان #برشلونة

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