رحيم ستيرلينج يفكر في مفارقة مانشستر سيتي لعيون ريال مدريد

وكالات / سما /

يُفكر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، رحيم ستيرلينج ، في الرحيل عن فريقه من أجل الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

و أفادت تقارير صحفية أمريكية أبرزتها شبكة ” The Athletic ” اليوم الثلاثاء بأن ستيرلينج بدأ يفكر في مفارقة كتيبة الإسباني بيب جوارديولا و الذهاب لتقمص ألوان الريال.

و أشارت وسائل إعلام إسبانية في اليومين الماضيين إلى أن الريال يراقب ستيرلينج عن قرب و حاول التعاقد معه في الصيف الماضي بعدما اجتمع المدير العام في النادي الملكي خوسيه أنخيل سانشيز مع عدة ممثلين للاعب الإنجليزي.

و يدرس اللاعب صاحب الـ 24 عاماً خيار الرحيل عن ملعب الاتحاد ، علماً بأن مخاوف من إدارة السيتي من رحيله مجاناً عن الفريق في عام 2020 جعلت الإدارة تتحرك لتجدد عقده الموسم الماضي لينتهي في آخر يونيو 2023.

و بدأ ستيرلينج الموسم الحالي مع السيتي بطريقة جيدة حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي و لكن مستقبله قد يتغير 180 درجة في الموسم المقبل لو وقع على عقد انتقاله لريال مدريد.