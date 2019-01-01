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رحيم ستيرلينج يفكر في مفارقة مانشستر سيتي لعيون ريال مدريد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيم ستيرلينج يفكر في مفارقة مانشستر سيتي لعيون ريال مدريد


وكالات / سما /

يُفكر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، رحيم ستيرلينج ، في الرحيل عن فريقه من أجل الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

و أفادت تقارير صحفية أمريكية أبرزتها شبكة ” The Athletic ” اليوم الثلاثاء بأن ستيرلينج بدأ يفكر في مفارقة كتيبة الإسباني بيب جوارديولا و الذهاب لتقمص ألوان الريال.

و أشارت وسائل إعلام إسبانية في اليومين الماضيين إلى أن الريال يراقب ستيرلينج عن قرب و حاول التعاقد معه في الصيف الماضي بعدما اجتمع المدير العام في النادي الملكي خوسيه أنخيل سانشيز مع عدة ممثلين للاعب الإنجليزي.

و يدرس اللاعب صاحب الـ 24 عاماً خيار الرحيل عن ملعب الاتحاد ، علماً بأن مخاوف من إدارة السيتي من رحيله مجاناً عن الفريق في عام 2020 جعلت الإدارة تتحرك لتجدد عقده الموسم الماضي لينتهي في آخر يونيو 2023.

و بدأ ستيرلينج الموسم الحالي مع السيتي بطريقة جيدة حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي و لكن مستقبله قد يتغير 180 درجة في الموسم المقبل لو وقع على عقد انتقاله لريال مدريد.

#رحيم ستيرلينج #مانشستر سيتي #ريال مدريد

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