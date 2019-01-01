فيديو.. مانشستر سيتي يفوز على بريستون ويتأهل إلى الدور الرابع

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً خارج أرضه بثلاثبة نظيفة على حساب مستضيفه بريستون في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور التالت من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقدم مانشستر سيتي مستوى جيد للغاية استحق عليه الفوز والتأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ودخل مانشستر سيتي المباراة سريعاً وبدون مقدمات كعادته تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا بحثاً عن هدف مبكر ينهي به الأمور سريعاً.

وبالفعل بعد مرور ثلث ساعة فقط من عمر الشوط الأول نجح الإنجليزي المتألق رحيم ستيرلينج من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 20 بصناعة من المدافع الشاب إريك جارسيا.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه على أصحاب الأرض بريستون من أجل تعزيز التقدم بهدف أخر وتأمين النتيجة أكثر في الشوط الأول الذي سيطر عليه السكاى بلوز بشكل كامل.

وبعد هدف رحيل ستيرلينج بربع ساعة نجح البرازيلي جوان جيسوس من تعزيز النتيجة لصالح مانشستر سيتي بهدف ثاني بعد صناعة من الشاب الإنجليزي فودين.

وبعدها بدقائق توالت الخيبات على أصحاب الأرض بريستون عندما سجل لاعبه ريان ليدسون هدفاً في مرماه والثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني حالة من الهدوء والبطئ الشديد على مجريات اللعب خصوصاً بعد ضمان مانشستر سيتي الفوز بشكل كبير بفضل الثلاثية في الفترة الأولى.

وفي النهاية حقق مانشستر سيتي المراد وصعد إلى الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في انتظار القرعة غداً التي ستكشف عن منافسه القادم.