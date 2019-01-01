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فيديو.. يوفنتوس ينجو من فخ السقوط بفوز صعب على بريشيا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يوفنتوس ينجو من فخ السقوط بفوز صعب على بريشيا


وكالات / سما /

نجح يوفنتوس في تخطي عقبة مضيفه بريشيا، بالفوز 2-1 في مباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبدأ يوفنتوس المباراة بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضطر المدرب ماوريسيو ساري للاعتماد على ثنائية باولو ديبالا وجونزالو هيجواين، بينما شارك الوافدان أرون رامسي وأدريان رابيو في التشكيلة الأساسية.

وكان بريشيا المبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب ألفريدو دوناروما في الدقيقة الرابعة، قبل أن يقلص يوفنتوس النتيجة بهدفٍ من النيران الصديقة سجله خوان تشانسيلور في الدقيقة 40.

وشهدت الدقيقة 63 تسجيل البوسني ميراليم بيانيتش هدف الفوز للسيدة العجوز.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة الثالثة عشر، في الصدارة، وبفارق نقطة عن الملاحق إنتر ميلان والذي يواجه لاتسيو مساء الأربعاء ضمن نفس الجولة.

#يوفنتوس #بريشيا

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