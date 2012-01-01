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معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : نتنياهو خطط لاغتيال شخصية قيادية في غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود


القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن ان رئيس الوزراغء الاسرائيلي نتنياهو خطط لاغتيال شخصية كبيرة في قطاع غزة ليلة اطلاق الصواريخ على اسدود التي جرت قبل الانتخابات الاسرائيلية العامة.

وقالت الصحيفة العملية التي كان يخطط نتنياهو لتنفيذها تشبه عملية "عامود السحاب"- وهي التسمية الإسرائيلية- والتي بدأت باغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري عام 2012.

واضافت أن العملية التي اقترحها نتنياهو تأتي ضمن خيارات الجيش المتدحرجة للتعامل مع الأحداث في قطاع غزة، حيث امتنع نتنياهو في النهاية عن تنفيذها في أعقاب معارضة الأمن والمستشار القضائي.

وقالت الصحيفة إن العملية "التي رفضت الإفصاح عن تفاصيلها" كانت ستتسبب بإطلاق نيران كثيفة من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى وبالتالي إمكانية تدحرج الأمور إلى عملية عسكرية برية قد يطول أمدها مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات.

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