  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقعات بعقد لقاء آخر بين نتنياهو وغانتس اليوم لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بعقد لقاء آخر بين نتنياهو وغانتس اليوم لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية


القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه من المتوقع عقد لقاء آخر، اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، وذلك برعاية الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأضافت الهيئة أنه "سيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك قبيل اتخاذ ريفلين قراره بشأن الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة القادمة".

وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب "ليكود" إن "غانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء"، إلا أن مصادر في "أزرق أبيض" نفت هذا وقالت إن "توزيع المناصب والحقائب سيتم في مرحلة أبعد".

وكان نتنياهو وغانتس قد عقدا لقاء ليلة الاثنين/الثلاثاء، وواصل طاقماهما المشاورات أمس.

وتصدر حزب غانتس نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو "ليكود" في المرتبة الثانية، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.

الأكثر قراءة اليوم

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

الأخبار الرئيسية

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

i

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اردوغان

"إسرائيل لم تشبع" وفلسطين اصبحت معدومة.. أردوغان يعرض خارطة فلسطين أمام الأمم المتحدة