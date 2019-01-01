فيديو.. برشلونة يحقق فوزاً صعباً على فياريال ويخسر ميسي

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق انتصار صعب على حساب ضيفه، فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

وتواجد زملاء جيرارد بيكيه في المركز الثامن في جدول الترتيب قبل هذه المباراة، برصيد 7 نقاط، خلف الغواصات الصفراء الذين جمعوا 8 نقاط في أول 5 جولات من عمر لا ليجا.

وجاءت أهداف المباراة كلها في أول 45 دقيقة، حيث استطاع ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الكبير، والذي يبدأ لأول مرة في تشكيلة البرسا الأساسية هذا الموسم، تنفيذ ركلة ركنية بطريقة رائعة من خلال إرسال كرة عرضية على القائم القريب، ذهب إليها أنطوان جريزمان ووضع كرة رأسية رائعة سكنت شباك حارس الغواصات الصفراء في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

وبعدها تمكن لاعب الوسط أرتور ميلو من إضافة الهدف الثاني للبرسا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن كازورلا من الرد على تصويبة البرازيلي بتسديدة أخرى مذهلة غالطت الحارس الألماني المميز تير شتيجن في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا بهدفين لهدف، وتنتعش آمال الفريق الزائر في العودة بالمباراة.

حاول مدرب فياريال صنع الفارق من خلال التبديلات الثلاث، حيث دفع بجوميز، إيكامبي وكارلوس باكا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز البرسا وعودته إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة الصادمة من غرناطة في الجولة الماضية.

وتلقى البرسا أنباء سلبية في مباراة الليلة بعد تعرض ميسي للإصابة خلال الشوط الأول وخروجه مصاباً بين الشوطين ليدخل الفرنسي عثمان ديمبيلي على حسابه في تشكيلة الكتلان.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى النقطة 10 ليحتل المركز الرابع وأصبح على بعد نقطة واحدة من المتصدر غرناطة صاحب الـ 11 نقطة.