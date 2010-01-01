الاحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء في الضفة خلال شهر آب

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً مقداره 0.23% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز.

وأوضح جهاز الاحصاء في تقرير له، اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفض إلى 105.73 مقارنة بـ 105.97 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100)، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.24% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز ، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.57 مقارنة بـ 105.82 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.38%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 104.42 مقارنة بـ 104.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.03%، كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.60%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.82 مقارنة بـــ 109.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.17%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز ، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.66 مقارنة بـ 113.68 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.54%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 106.58 مقارنة بــــ 107.16 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.88 مقارنة بـــــ 116.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.86 مقارنة بـــــ 109.79 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).